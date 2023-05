Virumaa Teataja paberleht ilmub suvekuudel kolmel korral nädalas

Põhjuseid, miks otsustasime pärast pikka kaalumist suvist ilmumiskordade arvu kärpida, on erinevaid. Peamine põhjus on aga see, et ilmumiste sagedust kärpides hoiame ära järjekordse hinnatõusu meie lehe tellijale, sest suvisel perioodil ei kata praegune tellimishind ära viie korra ilmumiskulusid. Tasub mainida, et üha kerkivad hinnad pigistavad meid: paberi hind on pooleteise aastaga kallinenud ligemale sada protsenti, kojukanne aga nelikümmend protsenti.