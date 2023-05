Fantoomvõimsuste likvideerimisel tehti üks samm edasi ja kohe ka paar sammu tagasi

Seni on Eestis hoidnud taastuv­energia kasutuselevõttu tugevalt kinni n-ö fantoomvõimsused. Võrguvõimsus on justkui täis, aga tegelikult ainult paberil, sest mitu suurtootjat on teinud taotluse võrguga liituda, kuid pole pika aja jooksul reaalselt tootmisega alustanud. Fantoomvõimsused hoiavad selliselt kinni potentsiaalset energia tootmist mitme tuhande megavati ulatuses. Seda on rohkem, kui on Eesti talvine tipptarbimine. Praegu on fantoomvõimsust ligi 5–10 korda rohkem, kui reaalselt on võrguga liitunuid.