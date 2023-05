Tõukeratastele hakkab kehtima kohustuslik liikluskindlustus

Õnnetused elektritõukeratturitega üha sagenevad. Lisaks sellele, et nad ise koperdavad ja kukuvad või saavad autolt löögi, esineb ka õnnetusi, kus nad kõnniteel või ülekäigurajal jalakäijale otsa sõidavad. Probleemid algavad sellest, et tõukeratturid sõidavad kõnniteedel ega arvesta jalakäijate väiksema liikumiskiirusega, kuigi peaks.

"Kergliikuri juhi jaoks on kehtestatud kiirusepiirang 25 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetus läheduses tohib sõita jalakäija tavakiirusega," rääkis liiklusjurist Indrek Sirk.

"Enamasti on elektritõukerattaga sõitev juht ise süüdi õnnetuses. Ta tavaliselt kas sõidab mingisse teekonarusse sisse, kas ta on ise alkoholijoobes ja siis ei suuda seda oma tõukeratast ohjata ja sellised on põhjused," ütles PPA Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvejuht Taavi Kirss.

Kui rattur jalakäijale otsa sõidab, on vastutav just tema. Kui muidu oleks abi õnnetusjuhtumikindlustusest, siis ratturi süü korral see ei rakendu, nii et kulud tuleb kannatanule korvata omast taskust. Nõuete rida võib olla pikk ja kulukas.

"See korvab nii jalakäijale tekitatud varakahju, näiteks kahjustatud esemed, samuti ravikulud, saamata jäänud töötasu ja kui inimene saab vigastada, siis saab ta nõuda ka moraalse kahju hüvitist," rääkis Sirk.

Selleks aga tuleb kas sõlmida kokkulepe või pöörduda kohtusse, mis tähendab suurt raha- ja ajakulu, sest liikluskindlustus praegu tõukeratturitele ei laiene.