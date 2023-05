Traielisõitja Keity Meier osaleb Jaapanis toimuval MM-il

Esmakordselt on maailmameistrivõistlustel eestlase partneriks TRS-i tehase satelliittiim. Meier võistleb TRS RR250cc mootorrattal ning saab kogu hooaja vältel kasutada nii tehase tehnilist tuge kui spetsialistide oskusteavet.

Meier läheb Jaapani etapile suurte ootustega ning soovib näidata oma parimat sooritust. "MM-il on naisi kokku ligi 40, neist umbes 15 võistlevad eliitklassis. Olen suures ootusärevuses, et näha juba võistlusradu, eeltöö põhjal kahtlustan tehnilisi tõuse ja lopsakat loodust, mis on vastand senisele Hispaania kuivale pinnasele. Vahest isegi kodusem, tänu treeninglaagritele Soomes."