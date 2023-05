Teatri sisehooaja lõpetavad efektne trummiprojekt ja reggae-rütmid

Sisehooaja lõpetamisega astub Rakvere teater vastu suvele ning koondab oma fookuse Lammasmäele, kus taas mängitakse hittlavastust "Robin Hood". Pärast lõpupidu võetakse muide teatri väikeselt majalt renoveerimise eesmärgil maha katus, et see suve jooksul uuesti peale ehitada. "Esinejatele on seega antud luba katus maha rokkida," ütles teatri projektijuht Helen Solovjev.