Sagritsa muuseum avab hooaja Ülle Saatmäe näitusega

Viimase viie aasta jooksul on Ülle Saatmäe pühendunud taimetrükitehnikale, kasutades selleks taimi oma koduümbrusest ja aiaäärsetelt aladelt. Taimetrükitehnikas loodud kangaste näol on tegemist taimekujutiste trükkimisega kangale kuumas ja niiskes keskkonnas. Oma autorikangaste alusmaterjaliks kasutab kunstnik selliseid looduslikke kangamaterjalide nagu siid, vill, lina, puuvill või nende segakiude. Kõik kangaste värvid pärinevad taimedest ja on koosmõjus tavapäraste peitsainetega – sünteetilisi värvaineid siit ei leia. Tehnika olemus pakub pidevalt üllatusi ning taimed annavad erinevaid jäljendeid sõltuvalt ilmast ja kellaajast, muutes kangad unikaalseks ja praktiliselt dubleerimatuks. Taimepigmentide varjatud mitmekesisus jäädvustub kangastel otsekui hetkemälestus, millesarnast ei teki kunagi enam.

Taimetrükk kui protsess on raskesti kontrollitav ning tulemus sageli ettearvamatu. Just see asjaolu köidabki Saatmäed – erinevate taimede ja peitsainetega eksperimenteerides on võimalik katsetuste ja pettumuste kaudu avastada midagi täiesti unikaalset.