2 meest, 1 kanuu: Loobu maratonil ei saa loobuda

Nagu sportlasele kohane, kuulub iga võistluse juurde ettevalmistus- ja aklimatiseerumisperiood. Aga kuna me pole sportlased, siis see osa jäi olemata ning ainuke asi mida võib ettevalmistuseks pidada, oli see, et kaks päeva enne starti uurisin huviklubi Nelson juhilt ja võistluse peakorraldajalt Vahur Leemetsalt, kas meile ikka paat on broneeritud. Positiivne vastus saadud, jäime ootama pühapäeva.