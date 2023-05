Kalev Kruusi juhitava vestlussaate alguses läks jutt Andres Sõbra lemmikartisti Bruce Springsteeni maailmaturneele. Sõber mainis, et 74-aastane laulja on talle suureks eeskujuks.

"Nii et mis on teha ühel 67-aastasel meistriliigas," vihjas Sõber enda tulevikuplaanidele. Saatejuhi pika pinnimise peale, kas Tarvas tuleb Sõbra juhtimise all meistriliigasse, jäi treener siiski kidakeelseks. "Meil on täna hooaja viimane saade, me tahame inimesed saata suvevaheajale teadmisega, et Sõber naaseb meistriliigasse," pinnis Kruus.