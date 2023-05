Elephants From Neptune‘i kitarrist avas oma söögikoha

Linnu on üks neljast sõbrast, kes kohvikut juhivad. Aga selline omanik ta ei ole, kes ainult õhtu lõpus kassat tühjendamas käib. Kui Elevantidega parajasti keikat ei ole, võib teda näha Linnupesas klientidega tegelemas ja jooke valamas. Seda, et keegi teda seal ära tunneks ja jaurama kukuks, pole veel juhtunud. "Ma pole väga tuntud nägu," naeris Linnu selle võimaluse välja.

Kui järgi mõelda, pole tuntud meelelahutajate silmamine leti taga tegelikult teab mis ilmaime. Vaevalt, et me näeme kunagi Ott Leplandi Circle K‘s kabanossi tegemas, aga omaenda foodtruck‘i või tänavatoiduputka tegemine võib olla muusika kõrvalt päris prestiižne hobi. Võtame kasvõi Sander Õiguse, kes tegi aastaid burgereid oma koduõues Tartus, ehkki tegi juba edukat karjääri stand-up‘i maailmas. Ja muide, pole saladus ka see, et EFN-i bassimees Rain Joona on aastaid restoraniäris tegutsenud. Sel suvel toimetab ka Kärdlas oma uues kohas Briis.