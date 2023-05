Eesti Raudtee kuulutas välja riigihanke Tapa–Kaarepere liini ümberehituseks

Need tööd on jõudnud juba etappi, kus esimene kõver on õgvendatud ja raudteeliiklus sellel juba toimub. Esimese etapi raudteetööd valmivad käesoleva aasta lõpus ning teise etapi tööd on planeeritud esialgsete plaanide kohaselt lõpetada 2024. aasta lõpuks.

Nii üleriigiline planeering kui mitmed transpordi arengukavad näevad ette, et tulevikus tuleb nii Tartu kui ka Narva suundadel reisirongide maksimaalset sõidukiirust suurendada kuni 160 km/h. Sellest lähtuvalt on Eesti Raudtee kaardistanud kitsaskohad, mis ei võimalda täna suuremat kiirust kui 120 km/h. Peamiselt on tegemist väikese raadiusega kõveratega, mis vajavad õgvendamist ehk laugemaks muutmist ning samuti ei võimalda mitmel lõigul amortiseerunud raudtee pealisehitus kiirust tõsta. Just seetõttu kuulutas Eesti Raudtee välja hanke Tapa–Kaarepere kapitaalremonditööde ja õgvenduste tarbeks.

"Hanke peamiseks eesmärgiks on kõverate geomeetria väljaehitus ja rööbastee pealisehituse väljavahetamine kaasaegsete materjalide vastu. Tööde tulemusena ehitatakse välja rööbastee, mille geomeetria ja materjalid võimaldavad kiirust 160 km/h, kaasnevalt rekonstrueeritakse sama hanke käigus õgvenduste trassile jäävad sillad-truubid," kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Hanke pakkumiste avamine on 26. juunil ning projekti finantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.