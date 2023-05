Netikelmid tüütavad ka Virumaa Teataja toimetust

Alul tekitas kiri toimetuses pisut elevust, aga lükati seejärel kiirelt kõrvale, sest uudised tahavad kirjutamist saada. Viimati teatati Kundas 8500 euro väljapetmisest ja nüüd Rakveres 85 000. Tekkis uudishimu, et mõne kelmiga pisut kaasa mängida, et aru saada, kuidas õigupoolest raha välja petetakse. Antud skeem on ringiliikuvatest üks süütumaid aga võib siiski palju kurja teha.

Gmail kontolt saadetud kiri algas kurjakuulutavalt: kohtukutse. Arusaadavalt võivad sellised kirjad muude teadete vahel silma paista. Esimese asjana vaatasin üle, et kirjal poleks kaasas manuseid ja seejärel uurisin, et milles siis õigupoolest asi on. Mind süüdistati nimelt seksuaalkuriteo toimepanemises. Kiri on saadetud siseministeeriumi konstaabliteenistuse nimel, aga millisest riigist, seda kirjas polnud. Küll viidati möödaminnes Europol-ile.