Päästeametil algas ohuteavituskampaania

EE-ALARM SMS-i katsetas päästeamet viimati Tallinna Jõe tänava gaasilekke korral ja sama lahendust kasutas terviseamet Saaremaa veereostuse teavituseks. Päästeamet rõhutab, et ohu korral on oluline jälgida usaldusväärseid riiklikke kanaleid, nagu Eesti rahvusringhäälingu TV- ja raadiokanalid ning lehekülgi kriis.ee, olevalmis.ee. Samuti on võimalik alla laadida mobiilirakendus «Ole valmis!», helistada riigiinfo telefonil 1247.