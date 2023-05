Korteriühistud saavad taotleda toetust keldrite varjumiskindluse parandamiseks

Päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek rõhutas, et pilootprojekti põhieesmärk on välja selgitada, millised on korteriühistute tegelikud vajadused, kui palju kulub vahendeid erinevat tüüpi korterelamute keldrite varjumiseks kohandamisele ja kuidas riik saab edaspidi paremini toeks olla. "Hiljuti päästeameti poolt tellitud TalTechi analüüs näitas, et paljude korterelamute keldrite varjumiseks kohandamine vajab vaid mõningast korrastamist ja ehitustöid. See meede ongi hea võimalus kohandada keldrid varjumiseks," rääkis Kreek.