Lääne-Virumaa 39 kodu saavad tuleohutumaks

Päästeameti, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ühise üleeestilise projekti eesmärk on tuleohutumaks muuta kodud, mille elanikud end ise aidata ei saa: lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed.

Abisaajad valivad koostöös välja kohalikud omavalitsused ja päästeamet. Sellel aastal on liitunud projektiga kõik kahe maakonna omavalitsused. Kodude tuleohutuse projekti tööde elluviimiseks on ameti toetuse suurus Ida- ja Lääne-Virumaal 235 000 eurot, millele on omavalitused lisanud üle 82 000 euro.