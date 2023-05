Arendajad ei kiirusta kortereid juurde ehitama

Hambaraviga tegeleva Virudent OÜ soovil kehtestati detailplaneering Veski tn 5 asuvale kinnistule. See krunt asub turu kõrval ja sellel on eramu, mille Virudent võib soovi korral lammutada. Vastavalt detailplaneeringule tohib sinna ehitada kuni neljakorruselise hoone.

Planeeringu koostamise esialgseks eesmärgiks oli ehitusõiguse andmine uue korterelamu-tervisemaja rajamiseks, aga hiljem muutus see tervisemaja rajamiseks. Virudent OÜ tegevjuht Viido Põldma jäi teema kommenteerimisel napisõnaliseks. "Rakveres on rohkem detailplaneeringuid käsil, aga ehitamiseni kahjuks nii tihti ei jõuta," lausus ta. "Sama kehtib ka meie detailplaneeringu kohta. Hetkel on tegu siiski vaid detailplaneeringu kinnitamisega ning see, kas ja millal üldse ehitama hakkame, pole kindel, kuna sõltub paljudest muudest teguritest. Hoone kuju, sisu, täpne kasutusotstarve ja kõik sellega seonduv on veel lahtine."