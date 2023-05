Voldemar Kuslap tuleb Rakverre Horoskoobiga

Horoskoop on Eesti ansambel, mis alustas tegevust 2018. aastal. Ansambli repertuaaris on peamiselt telesaates "Horoskoop" kõlanud laulud ning ka laiemalt 1960. aastatel ja 1970. aastate alguses kõlanud hitid.

Eesti Televisioonis läks eetrisse esimene saade pealkirjaga "Horoskoop" 12. oktoobril 1968. Viie telehooaja jooksul kõlanud laulud said üldtuntuks ning on seda siiani. Legendaarsest "Horoskoobist" said innustust noored muusikud, kelle sünnini jäi saate eetrisoleku aastatel veel veerand sajandit, et luua ansambel Horoskoop ning tuua aastal 2018 kuulajate ette debüütalbum "Horoskoobi tuules".