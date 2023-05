Pidulisi tervitanud Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee ütles, et peole on kogunetud, et jagada rõõmu, energiat ja loomingulisust läbi liikumise ja muusika. "See pidu on pühendatud lastele – meie rõõmsatele ja uudishimulikele maailmaavastajaile," nimetas ta ja tänas peo ettevalmistamisse panustanud õpetajaid ja lastevanemaid.