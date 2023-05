Taivi Maalman on alates 2019. aastast kutseline korteriühistu juht ja haldab praegu mitut ühistut Rakveres ja Kundas, aga ka Vinni ja Väike-Maarja vallas. Maalman tunnistas, et ametiga seonduvat bürokraatiat on väga palju, ja kui ise kõigest jagu ei saa, siis peab vähemasti teadma, kust abi küsida.

Maalman ütles, et ühistu juhatuse liikme ja halduri kõige suurem väljakutse on inimestega suhtlemine. Keeruliseks teeb tema sõnul olukorra see, et igal inimesel on omad mured. "Muresid saab mõista erinevalt. Kas sa mõistad seda muret nii nagu see, kuidas see inimesele muret teeb. Ja see ongi kõige raskem. Inimestel on muredest nägemus ka erinev," rääkis korteriühistute haldur.