Valgejõele rajati teetõke ja "mineeriti" sealne maanteesild

"Kui me vaatame Ukraina kogemust, siis saab ennetavaid tegevusi teha juba siis, kui vaenlane on veel kaugel," rääkis Kaitseliidu põhja maakaitseringkonna ülema ülesannetes kolonelleitnant Mikk Pukk. "Seda me siin plokkposti ehitades ka tegime. Samas loome ka tsiviilelanikele arusaama, mis asjad sellised kontrollpunktid on ja kuidas neid läbida."