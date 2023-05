Juhtkiri: tahame ka homme ärgata vabal maal

Mõnes mõttes on üks suur ring täis saanud. Esimene suurõppus Kevadtorm toimus 2003. aastal Lääne-Virumaal, ja kuigi sõjamehed on harjutanud sama nime kandnud õppustel ka Lõuna-Eestis ja mujalgi, on Kevadtormi põhilised «lahingud» peetud ikka Virumaal. Nõnda on ka sel korral.