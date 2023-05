Oleks kohatu, kui Ukrainas tapatalguid ja hävitustööd korraldava Venemaa kodanikel oleks privileeg teises riigis otsustada, kes on seal võimul. Kohalikud omavalitsused on ju osa iga iseseisva riigi võimusüsteemist.

Pealegi on Venemaa retoorika juba aastakümneid olnud oma naabrite suhtes agressiivne ja järjepidevalt on püütud nii propaganda kui ka muu mõjutustegevuse kaudu levitada Russki Miri viiruslikku ideoloogiat. See ei ole Eestis toonud küll soovitud mahus tulemusi, kuid pole sugugi olnud sõelaga vee kandmine. Meenutagem vaid pronksiööd Tallinnas, Narva tanki äraviimisega seotud sündmusi või Ukraina toetajate ründamist tänavu 9. mail Narva jõe Eesti-poolsel kaldal.