Kalevi jalaväepataljon tutvustas Kadrinas tehnikat ja varustust

"Kevadtorm on jõudnud Kadrinasse ning selle raames näitab Kalevi jalaväepataljon oma tehnikat Kadrina Keskkooli õpilastele ja alevi elanikele," ütles Kadrina vallavolikogu liige Jaanus Reisner. "Ma olen tänulik, et Kadrina valla ja külade elanikud on olnud igasuguste probleemide lahendamisel alati abivalmid ning kaitseväge toetavad. Olles 1. jalaväebrigaadi tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) ohvitser reservis, siis on minu jaoks Kadrina koht, kus saan harjutada koostööd kaitseväega nii CIMIC ohvitseri kui tsiviilpoole juhi ja kohalikuna."