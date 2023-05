Külamees hirmutas Tamsallu teel olnud karupere metsa, aga peagi olid otid tagasi

Rakvere jahiseltsi tegevjuht Jaan Villak ütles, et olukord on väga tõsine. "See loom on ohtlik nii endale, oma perele kui inimestele," lausus ta. "Karusid on liiga palju, ja kui nende arvukuse ohjamisega tegeleda ei lubata, siis pole küsimus mitte "kas?", vaid "millal?". Ühel halval päeval ristuvad karu ja inimese teed paratamatult nii, et keegi saab viga."