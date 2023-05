Katrin Kuusemäe ⟩ Jamad Slava Ukrainiga ei tohiks mõjutada Eesti annetuskultuuri

Viimased sündmused, mis on seotud heategevusorganisatsiooniga Slava Ukraini, on tekitanud Eesti inimestes segadust ja paraku ka kahetsust oma raha annetamise pärast. See juhtum on tugevalt õõnestanud meie annetuskultuuri ning riivanud annetajate usaldust. Kuus aastat heategevusfondi juhtinud inimesena, kes ka muu annetussektori tegemistega kursis, olen absoluutselt veendunud, et see juhtum on erandlik ning ei peegelda kogu Eesti heategevusvaldkonna tegevust. Siiski tuleb meil sellest kaasusest õppida ja teha järeldused.