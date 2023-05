Jens Haug mõisteti Viru maakohtus õigeks

Kohus tõi välja, et ekspertiisi tulemustest ikkagi ei selgu, kas konfiskeeritud püssirohtu saab käsitleda kui lõhkeainet või mitte. Eksperdid panid püssirohu põlema ja tuvastasid omadustena kõrge ja ereda leegi, kuid ei uurinud aine lõhkeomadusi. Kohus märkis, et ekspertide koostatud aktides on ebakõlad. Seepärast ei saanud kohus ainet käsitleda kui lõhkeainet ja seetõttu langes üks süüdistustest ära. Haug ütles enda tunnistuses, et veeldatud püssirohtu kasutati raketimootori käivitamiseks. Ja pealegi tal oli olemas relvaluba, mille kohaselt võis ta püssirohtu omada.