Hüvitise toonud internetikommentaar ilmus 30. aprillil 2019 Delfi portaali uudise all, mis kajastas EKRE ministri Marti Kuusiku tagasiastumist. Kommentaari kirjutanud Rene Möller nimetas Kuusikut solvava nimetusega ning andis mõista, et tegemist on valetaja ja naisepeksjaga.