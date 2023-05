Nädala kaja: tohutu häbi

Nüüd on järg MTÜ Slava Ukraini juhi Johanna-Maria Lehtme käes. Eile võttis Lehtmelt aasta inimese tiitli Postimees, see, kas võetakse ka presidendi antud aumärk ja teised tähtsad tunnustused, selgub aja jooksul. Kahju on aga tehtud ja kõige kurvem, et kahju on tehtud eelkõige inimeste soovile edaspidi Ukrainat kõikvõimalike heategevusorganisatsioonide kaudu üldse toetada.

Kahetsusväärne on muidugi see, et pilti on ilmunud palju tagantjärele tarku, neid, kes väidetavalt on kogu aeg teadnud, milline inimene Slava Ukraini juht tegelikult on. Tahaks küsida, kus te varem olite. Aga muidugi on lihtsam vana must pesu lagedale tuua, kui ilmneb, et uus partii on ka räpaseks osutunud.