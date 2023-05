Nii teatas sõnumites üks tšiillanna pärast Liverpoolis toimunud Eurovisioni lauluvõistlust. Kuigi Eesti laul talle meeldis, leinas ta hoopiski Soome teiseks jäämist. Paljudes riikides üle maailma näidati võistlust teles esimest korda ja hääletamises said seekord osaleda ka kaugemad vaatajad. Selgus eurooplastele tuttav tõsiasi, et võistlus on kaasahaarav ka siis, kui eriti midagi aru ei saa.