Õppuse Kevadtorm raames peeti Kadrinas linnalahingut

"Mehed asuvad kaitsepositsioonidel, viivad läbi patrulle ning eksitavad vastast," ütles Kalevi jalaväepataljoni kompanii ülema abi lipnik Kaspar Kasemägi. "Motivatsioon on endiselt kõrge ning tahtejõudu jagub. Soovin, et mehed võtaksid sellest õppusest maksimumi ja lõpetaksid teenistuse võidukalt enne reservi minekut."

Kalevi jalaväepataljoni kompanii võitleja reamees Arthur Manitski jaoks on tegemist esimese Kevadtormiga, kuid põnevust on jagunud juba küllaga. "Meie olime algselt reservis olev rühm, kuid linna jõudes avastasime vastase ning suutsime neid üllatada," ütles reamees Manitski. "Väga huvitav kogemus on pidada linnalahingut, kuna ajateenistuse ajal pole olnud sellist võimalust. Siiani on kohalike elanike tagasiside olnud positiivne, inimesed lehvitavad ning meid saadavad põnevil pilgud."