Pioneerid püstitasid õppusel lahingtoetussilla üle Loobu jõe

"Maastikul ei ole asjad alati nii lihtsad kui siledal õppeplatsil. Päriselt võib maa olla pehme, ebatasane ning ühele või teisele poole viltu," ütles pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Priit Heinloo. "Pioneerid peavad oskama selliste eripäradega arvestada, et silla püstitamine ja ülesvõtmine käiks võimalikult kiiresti."

Pioneeripataljoni kasutada on teelaotusmasinad ning lahingtoetussillad, mille abil on võimalik rajada veekogudest ülepääs eesmärgiga tagada üksuste liikumisvabadus. "Pioneeride põhiülesanne on toetada manööverüksuseid vastase tõkestamisega ning toetada meie sõdureid välikindlustamiste ja läbipääsude rajamistega kohtades, kust vastane meid ei oskaks oodata," lisas Heinloo.