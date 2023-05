Heategevuslik NATO test Kadrinas oli tõenäoliselt viimane

Täna Kadrinas juba kümnendat korda toimunud heategevuslikul NATO testil said tervelt viis osalejat maksimumpunktid. Ürituse korraldaja Kaul Augasmägi tõdes, et iga asi saab ükskord otsa, ning sõnas, et tõenäoliselt jääb seekordne NATO test viimaseks.