Pühapäeval on öö selge, päev üksikute pilverünkadega ja sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhumass vahetub soojema vastu ja öökülmaoht taandub, õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul 10 kraadi ümber, päevased maksimumid tõusevad 19 kuni 23 kraadini, meretuulega rannikul on jahedam.