Proua ei jäänud vastust võlgu ja sõnas, et tal on koerakrõbuskid kotis. Teine külastajatest avaldas arvamust, et karu toimetab tema teadmist mööda hoopis Tamsalus.

Peeter Hussar tõdes, et Lahemaa inimestest on üldjuhul suurem osa juba looduses karu näinud. Ka Palmse mõisa direktor Merili Vipper tunnistas, et mõni päev varem kohtasid mõisa külastanud välismaalased mõisa lähistel poegadega emakaru. Hussar avaldas, et Eesti karu on siiski suuremalt jaolt taimetoiduline paljudest maailma karuliikidest ohutum.