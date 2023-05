Esmaspäeval kõrgrõhkkonna mõju väheneb. Öö on sajuta ja nõrga idakaare tuulega. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi. Päeval läheneb lõuna poolt nõrk madalrõhuvöönd ja pilvi tuleb lisaks. Ida-Eestisse jõuab tõenäoliselt vihm, mis edasi lääne poole liigub. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on 17 kuni 22, saju jõudmisel langeb alla 15 kraadi.

Teisipäeval madalrõhuvöönd nõrgeneb. Öösel on üksikuid vihmasabinaid, päeval on enam vihmahooge, aga need on enamasti nõrgad. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 11, päeval 18 kuni 23, tuulele avatud rannikul jääb 15 kraadi lähedale.