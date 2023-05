Kevadtormi lahingud jõudsid Tapa alla

Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik ütles enne õppelahingute algust, et rünnak näeb välja selline, et liigume vastase positsioonide lähedale võimalikult hajutatult. "Me üritame nendega kiiresti tegeleda, nad ära hävitada ja liikuda vastase põhipositsioonidele selliselt ligi, et me tuleks võimalikult ootamatust suunast. Me tahame neid üllatada ja seejärel hävitada," avaldas ta.