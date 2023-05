Eipri külamees ja roheettevõtjad veavad Väike-Maarjas vägikaigast

Väike-Maarja Eipri küla elanikud on tagajalgele aetud, sest nendele on jäänud ettevõtjate tegevuse pinnalt mulje, et peagi võib vallas mühisemas näha suuri tuuleparke, mis tähendab, et nende jaoks on mõnus elukeskkond rikutud. Roheenergia ettevõtja räägib aga suurest plaanist ja maa väärindamisest.