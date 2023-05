Riho Rannikmaa endal lapse füüsilises väärkohtlemises süüd ei näe

Tänase kohtuistungi esimesed pool tundi vallutas arutelu selle üle, millal ja mille üle üldse vaidlema hakatakse. Kuna kaitsja ja süüdistaja olid üksteisest mööda rääkinud, oli vandeadvokaat Kristjan Tuul endale kaks paralleelset kohtumist kokku leppinud. Prokurör Marge Voogma polnud asjade käiguga üldse rahul. Nimelt viitas ta asjaolule, et kannatanu on alaealine ja menetlus võiks olla võimalikult lastesõbralik. "Kuidas neid säästa korduvatest ülekuulamistest ja kohtu vahel jooksutamisest. Me rikume neid nõudeid," ütles Voogma ja lisas, et antud puhul võiks advokatuuri märgukirja teha, sest Tuule käitumine ei kannata kriitikat. Tuul vabandas ja palus asja arutamisega võimalikult kiirelt edasi minna.