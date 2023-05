Juhtkiri: kevadtormiga seistakse meie kõigi eest

Militaarõppus Kevadtorm on oma toimumisest praeguseks teada andnud paljudele. Kes õppuse kohta uudistest lugenud ei ole, on näinud laigulistes mundrites mehi toimetamas maanteeservades, metsades ja põldudel. Paugutamisega on jõutud juba harjuda. Kui Kevadtorm tuleb kodukülla või lausa kodutänavale, sõltub kohalike arvamus suuresti teavitusest ja suhtlemisest, samuti kaitseväelaste suhtumisest ja hoiakutest.