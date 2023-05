Kommentaar: kas ettekääne või ületamatu takistus? Neli põhjust, miks lapsed rattaga koolis ei käi

Koolide ümbruses võiks olla autodel, jalakäijatel ja ratturitel kõigil oma liikumisrada – nii on turvaline. Võrdlemisi ohutu on ka lahendus, kus jalakäijad ja ratturid on ühel teel ning autod eraldi. Selle lahenduse miinuseks on aga see, et jalakäijatega ühisel teel olles peavad ratturid vähendama liikumiskiirust ning kaotavad seega rattasõidu olulise eelise. Ka jalakäijatele on selline lahendus ebamugav, kuna konfliktide vältimine jalgratturitega nõuab ekstra ettevaatlikkust.