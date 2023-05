Nutikassa on üks igati lahe aega kokku hoidev leiutis. Eriti selline, mille puhul saad müügisaalis kauba ära piiksutada ning kassas jääb vaid maksmise vaev. See teine nutikassa, kus kaubad tuleb alles kassas piiksutada, on hullem kui peavalu, köha ja kõhulahtisus kokku. Eesmärgiga aega kokku hoida ei tasu kaaluva nutikassa poole vaadatagi.