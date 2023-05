E. Laanem teatas Kundast, et Lontovas on kauplus suletud juba 29. märtsist. Kas ei saaks korraldada nii, et sealseid inimesi teenindaks kauplusauto seni, kuni kauplusele juhataja leitakse? Rakvere Tarbijate Kooperatiivi juhatuse aseesimees K. Põldmäe teatab, et uue kauplusejuhataja leidmiseni teenindab inimesi kauplusauto esmaspäeval kella 18–19 ja reedel 19.30–20.30.