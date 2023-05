Vana tarkvaraga e-poed panevad klientide andmed ohtu

Möödunud aasta oktoobris tuvastas RIA intsidentide käsitlemise osakond mõnisada e-poodi, mis kasutasid aegunud versiooni Magento platvormist ja olid seetõttu haavatavad ühe konkreetse turvanõrkuse vastu. Soovitust tarkvara uuendada järgisid paljud neist, kuid aegunud Magento tarkvara kasutavaid e-poode on jätkuvalt vähemalt sadakond, teatas amet.

"Sellised e-poed on ründajatele aga ahvatlevateks sihtmärkideks, sest nende kaudu on häkkeritel võimalik varastada näiteks e-poe klientide andmeid, sealhulgas pangakaartide omi, või teha muid pahaloomulisi tegevusi. Ohu reaalsust ilmestab tõsiasi, et hiljuti saime teada ühest mõjuga küberintsidendist, mis sellesse kategooriasse langeb," selgitas CERT-EE juht Tõnu Tammer pressiteates.