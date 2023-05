Porkuni ujuvad saared rammivad taas paadisildu

Porkuni järve kaldal elav Eigo Laur rääkis, et ujuvsaarele ei valmista paadisilla lõhkumine mingit probleemi. "Ma pakun, et üks keskmine ujuvsaar võib kaaluda sada tonni," lausus ta. "Kui on vaikne tuul, nii umbes meeter sekundis, siis liigub saar aeglaselt ja selle liikumisteekonda on võimalik toigastega tõugates muuta. Kui aga tuul on juba kolm meetrit sekundis, siis inimese jõuga tema vastu ei saa – läheb sinna, kuhu tahab."