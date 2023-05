Kultuuri teoks 2022 nimetati Alo Põldmäe klaverinäitus

Näituse koostaja Alo Põldmäe ütles, et Eesti on olnud väljapaistev klaveriehituse maa. "Taoline omamaiste klaverite püsinäitus on Eesti ajaloos esmakordne ja ainukordne ka Baltimaade mastaabis," sõnas Põldmäe. Holdre lossi omanik Vahur Kivistik lisas, et lossis on väärikalt esindatud Eesti klaveriehituse 224-aastane ajalugu, mille jooksul Eesti meistrid valmistasid ligi 100 erineva nimega klavereid. Seni laiali pillutatud klaverimuuseumi KlaMu eksponaadid ongi endale püsikodu leidnud Holdre lossis.