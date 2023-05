Poolametsa suu läbi korruptandiks nimetatud Jaadla ei saanud riigikohtust õigust

Mullu suvel leidis Viru maakohus, et Anti Poolamets poleks tohtinud oma 2021. aasta suvel tehtud sotsiaalmeediapostituses mainida, et Jaadla on kunagi ammu süüdi mõistetud korruptsioonikuriteos. Tartu ringkonnakohus jõudis tänavu veebruaris seisukohale, et selle tõsiasja meenutamine ei olnud siiski õigusvastane. Jaadla esitas viimase otsuse peale kassatsioonikaebuse riigikohtule, kuid seda ei võetud menetlusse.