Haljala vald kolis ametnikud kitsamale pinnale: kokkuhoid on arvestatav

Haljala alevikus asuv rahvamaja on üks maakonna kenamatest kultuuritemplitest, kuid seisis viimased aastad alakasutatuna, põhjustades vallale vaid ülalpidamiskulusid. Aprilli teises pooles valmis remont ja vallaametnikud töötavad nüüd rahvamaja ruumides. Muudatusega saadav kokkuhoid on ligikaudu 20 000 eurot aastas, valla kommunikatsioonispetsialisti Kent Kerneri sõnul pikas plaanis aga enamgi. Kui varem töötas vallavalitsus 800-ruutmeetrisel pinnal, siis pärast kolimist on ruutmeetreid 320.

Kerner rääkis, et kuigi ruutmeetritelt tõmbas vald kõvasti kokku, on inimestel tunne, et avarust oleks justkui rohkem. Kabinetid asuvad varasema kahe korruse asemel ühel korrusel, paranenud on kommunikatsioon ja ka vallaelanike ligipääsetavus. Kerneri sõnul tuli vanasse majja sisenemiseks esmalt treppidest üles ronida, nüüd seda muret ei ole. Rahvamajal on avar parkla ning välisuksest pääseb sisse ka liikumisraskusega inimene.