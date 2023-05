Richard Sagritsa muuseumis Karepal on uue perenaise Marge Nilleri suunamisel saabumas elamusterikas suvi. Oodata on kontserte ja kohtumisi, kunstilaagreid ja näitusi. «Selle suve teema on «Taimne». Sellepärast mõtlesin, et Ülle Saatmäe näitus sobib siia väga hästi,» ütles Marge Niller suvehooaja avamisel.