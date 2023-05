Tekstiilikunstnik rääkis, et on viimased viis aastat pühendanud sellele, et saada naturaalne taimekujutis kanga peale nii, et oleks kasutatud ainult neid värvaineid, mis taimedest tulevad, ja looduslikke värve. «Nendes värvides pole midagi naftast ega keemilist,» rõhutas ta.