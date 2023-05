Repliik: räpased koerad laevas(?)

Enamjaolt on reisiseltskonna liikmeks koer, kes erinevalt mõnest teisest loomast igapäevast pissitamist ja liikumist vajab. Koeraga reisimine on küll kulukam, kuid mitte midagi nii hullu, et hakkama ei saaks. Nõuab lihtsalt natukene hoolikamat planeerimist, sest paljud hotellid on sellised, kuhu loomad üldse oodatud pole.

Laevas on saanud koeraga reisida nii palju, et võin vabalt end püsikliendiks pidada. Kui talvel on lihtne, loom saab kahetunnise reisi vältel rahulikult autos olla, siis suvel palavaga peab ta tekile kaasa võtma. Kõige mugavam on selleks võtta lemmikloomakajut, mille hind on samasuguse tavakajutiga võrreldes väljumisest olenevalt lausa 30–40 eurot kõrgem. Lisaks veel 13-eurone lemmikloomapilet.