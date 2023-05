Abielust, võrdsusest ja armastusest

Perekonnaseaduse muutmise eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise. Kui näpuga järge ei ajaks, siis täpselt ei teakski, mitmes see nüüd oli. Tundub, et räägitud on sellest kogu aeg. Miks pälvib ühe ühiskondliku teenuse senisest õiglasema osutamise plaan nii palju tähelepanu ja sütitab nii palju emotsioone, eriti just neis, keda see teema otseselt ei puuduta? Või õigemini – miks nad ometi leiavad, et see neid ikkagi puudutab? Ja miks leiavad nii paljud, et kaks eelmist küsimust on provotseerivad?